Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefälschten Behindertenausweis vorgelegt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (22. September) wurde eine 49-Jährige aus Euskirchen gegen 21.40 Uhr auf einem E-Scooter in der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain.

Zwecks Personalienfeststellung händigte die Frau den Polizeibeamten ihren Personalausweis und einen Schwerbehindertenausweis aus.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Name auf dem Personalausweis nicht mit dem auf dem Schwerbehindertenausweis übereinstimmt.

Die 49-Jährige räumte ein, dass es sich um den Schwerbehindertenausweis ihrer Großmutter handeln würde.

Sie habe eigenständig ein Bild von sich eingefügt.

Der Schwerbehindertenausweis wurde von den Polizeibeamten sichergestellt und der Frau auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Urkundenfälschung sowie der Drogeneinwirkung gefertigt.

Weiterfahren durfte die Frau nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell