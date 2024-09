POL-EU: Nach Streit alkoholisiert gefahren, keine Fahrerlaubnis, Strafanzeige

Weilerswist (ots) - Am Donnerstag (19. September) wurde ein 66-jähriger Lkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz gegen 9 Uhr auf dem Rastplatz Am Blauen Stein bei Weilerswist von zwei Unbekannten angesprochen. Beide Männer gaben an, dass man versehentlich Rapsöl getankt habe. Aus diesem Grund fragten die Unbekannten nach zwei Litern Diesel. Mit dem Diesel sollte der Kraftstoff wieder "gereinigt" werden. Der Lkw-Fahrer willigte ...

mehr