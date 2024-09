POL-EU: Nach Diebstählen- Haftbefehl gegen 26-Jährigen erwirkt

Schleiden (ots) - Am Donnerstag (17. September) befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer aus Mechernich mit seinem Krad (125er) die Bundesstraße 265 aus Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd kommend in Richtung Düren. In einer langgezogenen Linkskurve kippte der junge Mann mit seinem Krad auf die Seite und rutschte im Anschluss in einen rechtsseitig neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem ...

