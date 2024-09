POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.09.2024

Goslar (ots) - Mehrfamilienhaus geriet in Brand Am Dienstagabend geriet gegen 18:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine hölzerne Fassade an einem Mehrfamilienhaus in Braunlage im ersten Obergeschoss in Brand. Die Feuerwehr Braunlage sowie ein Rettungswagen und Notarzt waren in der Lauterberger Straße vor Ort. Durch die Feuerwehr wurden Teile der brandbetroffenen ...

