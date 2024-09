Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.09.2024

Goslar (ots)

Mehrfamilienhaus geriet in Brand

Am Dienstagabend geriet gegen 18:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine hölzerne Fassade an einem Mehrfamilienhaus in Braunlage im ersten Obergeschoss in Brand. Die Feuerwehr Braunlage sowie ein Rettungswagen und Notarzt waren in der Lauterberger Straße vor Ort. Durch die Feuerwehr wurden Teile der brandbetroffenen Holzfassade am Haus entfernt, um mögliche Brandnester zu entdecken. Ein Balkon wurde abgesperrt, das Wohnhaus ist aber weiterhin bewohnbar.

Ersten Ermittlungen zufolge ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 50.000EUR entstanden.

Die Polizei hat am Brandort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Sachverständiger wird voraussichtlich in den kommenden Tagen zur Begutachtung hinzugezogen.

