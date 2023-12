Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Festgefahrener Pkw am Bahnübergang von Zug erfasst (23.12.2023)

(St. Georgen im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Ein Regionalzug ist am Samstag um kurz nach 18.00 Uhr auf der Schwarzwaldbahnstrecke von Konstanz nach Karlsruhe in ein auf einem Bahnübergang bei St. Georgen stehenden Pkw geprallt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte sich die 34-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem VW Polo beim Rangieren im Gleisschotter am Bahnübergang festgefahren. Sie konnte zusammen mit ihrem einjährigen Kind den Pkw verlassen um Hilfe zu holen. Währenddessen näherte sich ein mit 140 Passagieren besetzter Regionalzug dem Bahnhof in Fahrtrichtung Karlsruhe. Trotz eingeleiteter Bremsung beim Erkennen des Fahrzeugs konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Zug und dem VW Polo nicht mehr verhindert werden. Der Pkw wurde mehrere hundert Meter weit vom Zug mitgeschleift und dabei total beschädigt. Am nicht mehr fahrbereiten Triebwagen entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Der Triebwagenführer und die Passagiere im Zug blieben unverletzt. Die 34-jährige Fahrzeuglenkerin erlitt einen Schock. Die Evakuierung und Betreuung der Passagiere erfolgte durch die Bundespolizei und die Notfallmanager der Deutschen Bahn. Für die Betroffenen wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert. Die Bahnstrecke musste zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge bis kurz nach 22.30 Uhr gesperrt werden. Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Neben mehreren Streifen der Landes- und Bundespolizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr aus St. Georgen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil hat die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0741/348790 entgegen (AM).

