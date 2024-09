Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken mit dem Auto nach Hause, Unfall, Blutprobe

Weilerswist-Bodenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.09.2024 wurde die Polizei gegen 05:00 Uhr über einen Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt. Ein Pkw sei von der Kessenicher Straße in Bodenheim abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Vor Ort konnten die Beamten das Fahrzeug im Graben liegend vorfinden. Der 30-jährige Fahrer des Fahrzeuges wurde im Rettungswagen versorgt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille.

Die Person wurde zur weiteren Behandlung und der Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell