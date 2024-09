Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin in Wohnhaus beraubt

Zülpich (ots)

Am Sonntag (22. September) klingelte gegen 1.30 Uhr ein Unbekannter an der Haustür einer 73-Jährigen in der Bergheimer Straße in Zülpich und fragte die Frau nach Bargeld für ein Taxi.

Die 73-Jährige schloss daraufhin die Haustür und begab sich zu ihrer Geldbörse.

Als sie die Haustür mit der Geldbörse in der Hand wieder öffnete, wurde diese aufgestoßen.

Drei maskierte Unbekannte liefen in die Wohnung, stießen die Frau zu Boden und drückten dieser ein Tuch auf den Mund.

Die Unbekannten forderten die Frau auf, einen im Wohnhaus befindlichen Tresor zu öffnen.

Währenddessen wurde die 73-Jährige von einem der Unbekannten mit einem Gegenstand bedroht.

Nachdem der Tresor von der Frau geöffnet wurde, entwendeten die Unbekannten Schmuck im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Aus der Geldbörse wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich entwendet. Weiter entwendeten die Unbekannten das Handy der 73-Jährigen.

Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Insgesamt hielten sich die Unbekannten über eine Stunde in dem Wohnhaus auf.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- 25-30 Jahre alt - heller Hauttyp - 180-185cm groß - blonde kurze Haare - Bartansatz - dunkele Oberbekleidung - dunkele Unterbekleidung - deutsch ohne Akzent - Sturmhaube

2. Person:

- 165-175cm groß - heller Hauttyp - Sturmhaube - beiges kariertes Langarmhemd - blaue Jeans - blau/weiße Turnschuhe - deutsch mit russischem Akzent

3. Person:

- 175-180cm groß - heller Hauttyp - Sturmhaube - dunkele Oberbekleidung - dunkele Unterbekleidung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubs aufgenommen.

