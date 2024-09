Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Ziethen

Wolgast (ots)

Am 18.09.2024 gegen 23:00 Uhr ging bei der Polizei und der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Hinweis zu einem Brand in Ziethen ein. Auf einem Grundstück geriet zunächst ein Heuhaufen in Brand. Das Feuer griff dann auf einen angrenzenden Schuppen über. Den sofortigen Löscharbeiten der 39 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Murchin, Groß Polzin, Ziethen und Menzlin ist es zu verdanken, dass der Schuppen nicht vollständig niederbrannte. Der Schuppen wurde allerdings stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten waren nach etwa zwei Stunden beendet. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

