Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 17.09.2024 gegen 18:00 Uhr kam es in Stralsund im Tribseer Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Pkw Opel den Tribseer Damm aus Richtung Rostocker Chaussee kommend in Fahrtrichtung Frankenwall. Auf Höhe der Kreuzung Tribseer Damm / Carl-Heydemann-Ring beabsichtigte der 73-Jährige nach links auf den Carl-Heydemann-Ring abzubiegen. Dabei missachtete er mutmaßlich die für Linksabbieger "Rot" zeigende Lichtzeichenanlage und befuhr den Kreuzungsbereich. In der Folge kollidierte der Pkw Opel frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw Volvo eines 71-Jährigen aus Brandenburg. Durch die Kollision wurde die 67-jährige Beifahrerin im Pkw Opel leichtverletzt. Auch der 71-jährige Fahrzeugführer des Pkw Volvo und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt. Die drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Helios Hanseklinikum Stralsund verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell