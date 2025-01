Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Menkestraße in Schortens

Schortens (ots)

Am 23. Januar 2025, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Menkestraße Ecke Grüner Weg in Schortens zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite (Radkasten hinten links) eines geparkten blauen Mercedes-Benz A-Klasse. Es entstanden Lackkratzer. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984 93-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell