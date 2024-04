Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Tür hält Einbruchsversuchen stand + in Einfamilienhaus eingestiegen

Gießen (ots)

Gießen- Tür hält Einbruchsversuchen stand

Unbekannte haben sich an einer Tür des Kindergartens zu schaffen gemacht. An mehreren Stellen versuchten sie die Tür aufzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen. Diese hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Einbrecher flüchteten. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wann genau die Unbekannten auf das Kindergartengelände im Gleiberger Weg gelangten und sich an der Tür zu schaffen machten ist nicht bekannt. Festgestellt wurden die Beschädigungen am Mittwochnachmittag (17.04.2024) gegen 14:50 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen- in Einfamilienhaus eingestiegen

Zwischen 17:15 Uhr und 18:20 Uhr begaben sich Unbekannte am gestrigen Abend (17.04.2024) auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses im Wißmarer Weg. Dort brachen sie die Tür des Wintergartens auf und drangen in das Haus ein. Die Diebe durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Telefonnummer 0641/7006-6555.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell