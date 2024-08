Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Biker stürzt Hang hinunter

Bild-Infos

Download

B48/Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein junger Motorradfahrer am Mittwochmittag bei einem Unfall auf der B48 zugezogen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 19-Jährige gegen 12.30 Uhr mit seiner Yamaha aus Richtung Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Stüterhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve, in der Tempo 40 gilt, die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Während das Motorrad gegen den Unterfahrschutz der gegenüberliegenden Schutzplanke prallte, fiel der Fahrer über die Planke und stürzte einen Abhang hinunter. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste von mehreren Kräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei aus dem abschüssigen Gelände gerettet werden. Ein Hubschrauber brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die B48 war im Abschnitt zwischen Kaiserslautern-Mölschbach und Stüterhof für knapp zwei Stunden gesperrt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell