Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Unfall weitergefahren

Am Donnerstag fuhr der Verursacher nach dem Unfall in Göppingen weiter. Den und Zeugen sucht nun die Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem roten Ford in der Christian-Grüninger-Straße in Richtung Stuttgarter Straße. Vor ihm war ein schwarzer Pkw in gleicher Richtung unterwegs. Wie der 63-Jährige später der Polizei berichtete, sei das Auto vor ihm sehr langsam gefahren. Deshalb setzte der Fordfahrer zum Überholen an. Als er gerade im Begriff war, wieder einzuscheren, hätte der Fahrer des schwarzen Autos wohl beschleunigt. Dabei soll es dann zu einem leichten seitlichen Kontakt gekommen sein. Während der 63-Jährige anhielt, fuhr das schwarze Auto weiter. Möglicherweise hat der Fahrer, so um die 30 Jahre alt, den leichten Zusammenstoß gar nicht bemerkt und setzte die Fahrt fort. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Das unbekannte Auto müsste am vorderen linken Kotflügel beschädigt sein. Das Auto und den Fahrer des schwarzen Pkw sowie auch Zeugen sucht nun die Polizei Göppingen. Hinweise nimmt sie unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

++++2079581

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell