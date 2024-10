Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RT) Römerstein - Unfall im Begegnungsverkehr

Rund 60.000 Euro Schaden und drei Verletzte sind das Resultat eines Unfalls vom Donnerstag auf der B28 bei Römerstein.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr war ein 26-jähriger auf der B28 von Feldstetten in Richtung Zainingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Opel in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 60-Jährige mit einem BMW Z4 entgegen. Beide Fahrzeuge streiften sich im Begegnungsverkehr. Anschließend kollidierte der 26-jährige mit der linken Fahrzeugseite frontal mit einem entgegenkommenden 1-er BMW. Den lenkte ein 42-Jähriger. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in Kliniken. Abschlepper bargen die total beschädigten Fahrzeuge.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die Bundesstraße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

++++2083202

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell