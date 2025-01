Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand an Wohnhaus in Varel

Varel (ots)

Am 31. Januar 2025 um 04:30 Uhr wurde die Polizei Varel zu einem Brand in Varel gerufen. Der Zeuge war mit seinem Pkw auf der Oldenburger Straße in Richtung Stadtmitte Varel gefahren, als er starken Benzingeruch wahrgenommen hatte. Außerdem hatte er auf dem Geh- und Radweg eine Flamme wahrgenommen.

Der Meldende hatte daraufhin auf der Auffahrt nach weiteren Brandherden gesucht. In dem direkt an das Wohnhaus grenzenden Carport hatte er gestapeltes Kaminholz gefunden. Mittig des Stapels hatte noch ein Holzscheit geglommen.

Gemeinsam mit den eintreffenden Polizeibeamten konnte das Holzscheit aus dem Stapel gezogen werden, sodass kein Schaden am Carport oder dem Haus entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

