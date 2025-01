Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger

Wilhelmshaven (ots)

Am 30. Januar 2025 um 17:28 Uhr kam es in der Posener Straße in Fedderwardergroden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Der 85-jährige Fußgänger überquerte den Zebrastreifen von Süden nach Norden. Der aus Richtung Osten kommende 41-jährige Pkw-Führer sah den Fußgänger zu spät und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell