Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag zur Pressemitteilung 0295 vom 11.02.2024

Augsburg (ots)

Mit Pressemitteilung vom 11.02.2024 berichteten wir wie folgt: Innenstadt - Am heutigen Sonntag (10.02.2024) war für einen 32-Jährigen nach einem Auffahrunfall die Weiterfahrt beendet. Gegen 0.00 Uhr beobachteten Einsatzkräfte, wie der 32-Jährige mit seinem Pkw in der Fröhlichstraße auf den Pkw einer 31-Jährigen fuhr. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend versuchte der 32-Jährige zu flüchten. Dies konnte von den Einsatzkräften verhindert werden, indem sie sich mit ihrem Streifenfahrzeug vor den Pkw des 32-Jährigen stellten. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug gestohlen wurde. Außerdem fanden die Einsatzkräfte einen weiteren Pkw-Schlüssel, der nicht dem 32-Jährigen gehörte. Den 32-Jährigen erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Diebstahl eines Kraftwagens. Nachtrag: Zwischenzeitlich konnte der aufgefundene Pkw-Schlüssel zugeordnet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 32-Jährige bereits im Vorfeld im Bereich der Eberlestraße einen Nissan. Dieser wurde im Bereich der Frickingerstraße unfallbeschädigt aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zu dem Nissan geben können, oder mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell