LPI-SLF: Strohballen brennen in der Nacht

Rudolstadt (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 03.08.2024, 21:00 Uhr, bis zum darauffolgenden Sonntag, 10:30 Uhr, ereignete sich in Rudolstadt in der Talstraße 14 ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Seat im angegebenen Zeitraum geparkt. Am 04.08.2024 bemerkte er frische Unfallschäden in Form von Lackkratzern am Stoßfänger vorn links, sodass ...

