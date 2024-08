LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neustadt (ots) - Ein 16-jähriger Fahranfänger gefährdete am 04. und 05.08.2024 in Neustadt an der Orla in insgesamt drei Fällen andere Verkehrsteilnehmer. Zunächst lenkte der Fahranfänger sein Micro-Car (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) in den Gegenverkehr, wodurch drei Mopedfahrer auf den Gehweg ausweichen mussten. Einen Tag später nötigte er in den ...

