Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahranfänger gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und muss seinen Führerschein abgeben

Neustadt (ots)

Ein 16-jähriger Fahranfänger gefährdete am 04. und 05.08.2024 in Neustadt an der Orla in insgesamt drei Fällen andere Verkehrsteilnehmer. Zunächst lenkte der Fahranfänger sein Micro-Car (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) in den Gegenverkehr, wodurch drei Mopedfahrer auf den Gehweg ausweichen mussten. Einen Tag später nötigte er in den Nachmittagsstunden einen weiteren Mopedfahrer indem er beharrlich deutlich zu dicht auffuhr. Am selben Abend warf der Fahranfänger aus seinem Auto heraus einen Joghurtbecher auf einen ihn entgegenkommenden Mopedfahrer, wodurch dieser ins Schlingern kam. Den unbelehrbaren 16-jährigen Fahranfänger erwarten nun Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

