Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unrechtmäßig Lagerhalle betreten

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagvormittag erreichte die Polizei die Meldung über mehrere Personen, die sich auf einem ehemaligen Firmengelände in der Lina-Pfaff-Straße unbefugt in einer Lagerhalle aufhalten würden. Die Beamten trafen dort vier Männer im Alter zwischen 25 und 34Jahren an und kontrollierten sie. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer der Halle hielt sich das Quartett dort unberechtigt auf, weswegen die Polizisten einen Platzverweis aussprachen. Diesem kamen die Herren auch nach. |kfa

