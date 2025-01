POL-PPWP: WhatsApp-Chat führt zu Polizeieinsatz

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am frühen Dienstagmorgen sorgte ein 36-Jähriger in der Ortsgemeinde Ramstein für einen Polizeieinsatz. Wie ein 23-Jähriger den Beamten mitteilte, schlug der Täter zunächst die Seitenscheibe eines Fahrzeugs ein und bedrohte dann den jungen Mann mit einer Waffe. Im Anschluss begab sich der 36-Jährige in ein Wohnhaus. Einsatzkräfte konnten den Mann antreffen und ...

mehr