POL-PPWP: Fahrzeug beschädigt und andere mit Waffe bedroht

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen sorgte ein 36-Jähriger in der Ortsgemeinde Ramstein für einen Polizeieinsatz. Wie ein 23-Jähriger den Beamten mitteilte, schlug der Täter zunächst die Seitenscheibe eines Fahrzeugs ein und bedrohte dann den jungen Mann mit einer Waffe. Im Anschluss begab sich der 36-Jährige in ein Wohnhaus. Einsatzkräfte konnten den Mann antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verantwortlichen konnten die Ordnungshüter eine Soft-Air Pistole und ein Magazin mit Schreckschussmunition auffinden. Der Randalierer wurde präventiv zur Verhinderung weiterer Straftaten bis 6 Uhr am gleichen Morgen in Gewahrsam genommen. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Bedrohung rechtfertigen. |kfa

