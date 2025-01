Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hecken geraten in Brand

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen brennender Mülltonnen und einer Thuja-Hecke rückten am Donnerstagmorgen Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in die Daubenborner Straße aus. Den Heckenbrand konnten Anwohner bis zum Eintreffen der Floriansjünger löschen. Die Mülltonnen waren zu diesem Zeitpunkt bereits völlig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf einen nahegelegenen Carport konnte durch das beherzte Eingreifen verhindert werden. Die Ursache für das Feuer ist derzeit unklar. Kurz vor dem Vorfall meldeten Passanten das Knallen von Feuerwerkskörpern. Wer dafür verantwortlich ist und ob dies in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

