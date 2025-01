Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat hält Aufbruchversuch statt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Offenbar haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in der Kirchenstraße aufzubrechen. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Langfinger zwischen dem 28. Dezember und dem 20. Januar zugeschlagen haben. Trotz der schweren Beschädigungen am Automaten gelang es den Tätern nicht, an den Inhalt zu gelangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim Altstadtrevier in Kaiserslautern zu melden. |kfa

