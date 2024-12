Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Raub in Greifswald (LK VG)

Neubrandenburg (ots)

Am 15.12.2024 gegen 23:00 Uhr kam es in Greifswald im Bereich des Gehweges zwischen Anklamer Straße und Loissiner Wende zu einem Raub. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand traten zwei unbekannte Täter an den 21-jährigen deutschen Geschädigten heran und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem der Geschädigte äußerte kein Geld mit sich zu führen, schlugen beide Täter mit Fäusten und einem stockähnlichen Gegenstand auf ihn ein. Der Geschädigte ging zu Boden und erhielt dort weitere Schläge und Tritte. Die unbekannten Täter nahmen seine Tasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter wurden als zirka 1,80m groß, dunkel bekleidet und maskiert beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540224 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

