Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Substanz in Neukalener Diskothek führt zu Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst

Malchin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.12.2024 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften in einer Diskothek in der Ortschaft Neukalen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in einem der dortigen Veranstaltungsräume eine bislang unbekannte Substanz versprüht. Dreizehn deutsche Besucher im Alter von 17 bis 26 Jahren klagten in der Folge über Atembeschwerden. Die Diskothek musste zunächst evakuiert werden. Die Verletzten wurden laut ersten Informationen am Einsatzort ambulant behandelt sowie durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Personen mussten unabhängig des Vorfalls medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten, sodass die Evakuierung nach circa einer Stunde aufgehoben und die Veranstaltung fortgesetzt werden konnte. Der direkt betroffene Bereich der Diskothek blieb weiterhin gesperrt.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Weiterhin befand sich die Freiwillige Feuerwehr Neukalen mit 15 Kameraden vor Ort sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter 03994 2310, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

