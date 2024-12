Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Insel Rügen

Verkehrsunfall mit getöteter Person

Neubrandenburg (ots)

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer, polnischer Staatsangehöriger, fuhr mit seinem PKW auf der B 196 von Sellin in Richtung Serams. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er in einer Kurve hinter der Ortschaft Lancken-Granitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden.

