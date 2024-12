Neubrandenburg (ots) - Der am 13.12.2024 gegen 10:15 Uhr am Tiefwarensee aufgefundene 72-jährige Mann ist im Krankenhaus verstorben. Durch die Kriminalpolizei ist ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Rückfragen zu den Bürozeiten: Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle (Polizeinspektionen ...

mehr