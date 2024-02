Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rollerdiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 18.02.2024, zwischen 00:00 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich in der Oberbexbacher Straße in Bexbach, in Höhe des Anwesens Nr. 35, ein Diebstahl eines mittels Lenkradschloss gesicherten schwarzen 50ccm Motorrollers des Herstellers Piaggio.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

