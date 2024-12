Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rügen: Einbruch und Brand in einer Bar in Bergen

Neubrandenburg (ots)

In Bergen auf Rügen, in der Bahnhofstraße, kam es am 15.12.2024 gegen 19:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Eigentümer der dortigen Bar hatte einen Einbruch in sein Geschäft und Benzin- bzw. Brandgeruch gemeldet. Der Brand im Inneren des Geschäftes war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erloschen, es entstand durch diesen nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 25.000 EUR. Zur Ermittlung der Brandursache wird am morgigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell