POL-NB: PKW prallt in Ducherow gegen eine Straßenlaterne

Anklam (ots)

Am heutigen Sonntag (15.12.2024) gegen 10:10 Uhr kam ein PKW Hyundai von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenpfahl. Die 70-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die Bundesstraße 109 aus Anklam kommend in Fahrtrichtung Pasewalk. In der Ortschaft Ducherow verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenpfahl zusammen. Dieser wurde komplett aus der Verankerung gerissen und stürzte auf einen Zaun eines angrenzenden Grundstückes. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Ducherow unterstützten die vor Ort eingesetzte Polizei aus Anklam. In Folge des Unfalles ragte ein Starkstromkabel aus der Erde. Aus diesem Grund erschien ein Elektriker am Unfallort, um die Laterne zu sichern. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Jedoch war der PKW nicht mehr fahrbereit. Ein selbst organisierter Abschleppdienst hat den PKW geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf rund 10.000 EUR geschätzt.

