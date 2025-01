POL-PPWP: Neue Telefonnummern für alle Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz

Kaiserslautern (ots) - An der Ecke Adrian-Pletsch-Straße/Siegelbacher Straße hat es am Mittwochmorgen gekracht. Gegen 7.40 Uhr kamen sich hier ein BMW 218i und ein Suzuki Swift in die Quere und stießen zusammen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 34-jährige BMW-Fahrerin durch die Adrian-Pletsch-Straße gekommen und wollte nach links in die Siegelbacher Straße abbiegen. Dabei nahm sie der von links ...

