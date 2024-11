Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit hohem Sachschaden - Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots)

In der letzten Nacht (00:04 Uhr) kam es auf der Essener Straße zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Ein 51-Jähriger aus Gladbeck war auf der Schützenstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Essener Straße abbiegen. In der Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann touchierte erst ein Verkehrszeichen und stieß dann gegen ein an der Ampel wartendes Auto eines 50-Jährigen aus Duisburg. Der Duisburger war zuvor in Richtung Haltern unterwegs und wollte auf die Schützenstraße abbiegen.

Nach der Kollision zwischen den beiden Autos geriet der Gladbecker auf eine Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen.

Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der 51-Jährige alkoholisiert gefahren ist. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 25000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell