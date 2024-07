Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Olpe / Attendorn (ots)

Am Wochenende haben Polizeibeamte in Olpe und Attendorn Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei sind zwei Fahrzeugführer angehalten worden, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Zunächst wurde am Samstag (29. Juni) gegen 12:15 Uhr ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Straße "Am Zollstock" angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer nicht nur sein Fahrzeug ohne einen gültigen Versicherungsschutz, sondern auch unter dem Einfluss von Drogen führte. Ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht. Die Beamten brachten den 46-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Auf der Wache zeigte sich der Beschuldigte aggressiv und leistete erheblichen Widerstand. Die Beamten fertigten schließlich eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Des Weiteren hielten Polizisten am Montag (1. Juli) gegen 00:40 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer "In der Wüste" an. Auch hier ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, sodass der Fahranfänger die Beamten zur Polizeiwache begleitete. Zudem wurde Blutprobenentnahme angeordnet und eine Anzeige geschrieben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell