LPI-SLF: 83-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstagabend kam es im Bereich der Arnshaugker Straße/ Schillerstraße in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall, wodurch ein Senior schwer verletzt wurde. Kurz vor 20 Uhr fuhr eine 61-jährige Fahrerin vom Straßenrand/ Bordstein an, nachdem sie geparkt hatte. Zu dem Zeitpunkt bemerkte sie offensichtlich nicht, dass ein älterer Mann aus bislang unbekannter Ursache vor ihrem PKW auf der Straße lag. In der Folge kam es zum Zusammenstoß/ Überrollen des Liegenden und dem anfahrenden PKW. Dadurch trug der 83-Jährige schwere Verletzungen, u.a. im Bereich des Oberkörpers, davon und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern an; Zeugenbefragungen, u.a. wie es zur Situation als solches überhaupt kommen konnte, werden gegenwärtig durchgeführt. Weitere, sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schleiz unter der Vorgangsnummer 0321694 entgegen. Über den aktuellen, gesundheitlichen Zustand des 83-Jährigen können zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

