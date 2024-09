Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kind bei Unfall verletzt

Am Mittwoch kam es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin in Biberach.

Ulm (ots)

Um 8.10 Uhr fuhr ein 32-Jähriger in der Mondstraße. Er war mit seinem Opel in Richtung Ehinger Straße unterwegs. An der Einmündung bog der Opelfahrer verbotswidrig nach links ab. Dabei übersah er wohl eine Elfjährige. Die war dort zu Fuß unterwegs und überquerte die Straße. Der Pkw erfasste das Mädchen und lud es auf die Motorhabe auf. Von dort aus stürzte das Kind auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Elfjährige in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und umgehend die Mutter verständigt. Am Opel ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

