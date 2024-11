Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter versucht mit Falschgeld zu bezahlen - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am 26. August des laufenden Jahres mit einem falschen 50-Euro Schein in einem Kiosk an der Horster Straße zu bezahlen. Als die Fälschung auffiel, forderte der Tatverdächtige den Schein zurück und flüchtete aus dem Ladenlokal. Der Kiosk ist mit einer Videokamera ausgestattet. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/151434

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

