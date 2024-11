POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zahlreiche Plagiate auf Trödelmarkt festgestellt

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelec-Fahrer. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Gegen 15:15 Uhr war ein 76-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Straße "Am Stadtgarten" in Richtung Beethovenstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr ...

mehr