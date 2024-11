Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Pedelec-Fahrer leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelec-Fahrer. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort.

Gegen 15:15 Uhr war ein 76-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Straße "Am Stadtgarten" in Richtung Beethovenstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr ebenfalls in Richtung Beethovenstraße, beabsichtigte aber, nach rechts abzubiegen und der Straße "Am Stadtgarten" zu folgen. Es kam zur Kollision. Dadurch stürzte der Senior und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Zeugenhinweisen, soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben.

Wer weitere Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

