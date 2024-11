Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kind bei Unfall leicht verletzt - Unfallbeteiligte gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (ca. 14:30 Uhr) überquerte eine 12-Jährige die Fahrbahn im Bereich der Kreuzung Kaiserstraße/Feldstraße mit ihrem Tretroller. Sie war in Begleitung mehrerer Freude unterwegs. Auf Zuruf eines Freundes ist das Mädchen dann wieder zurück über die Straße gefahren. Dabei soll sie von einer unbekannten Autofahrerin in einem grauen Auto erfasst worden sein.

Die Frau hat kurz angehalten und sich nach dem Kind erkundigt, dann aber ihren Weg fortgesetzt. Es soll sich bei der Fahrerin um eine ältere Frau mit grauen bzw. brauen Haaren handeln.

Die 12-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Hinweis der Polizei: Bei Verkehrsunfällen, an denen Kinder beteiligt sind, sollte immer die Polizei informiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell