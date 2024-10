Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Buntmetalldiebe vorläufig fest

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Am Mittwoch entwendeten drei Personen mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG und versuchten zu flüchten.

Mittwochmorgen, gegen 0:30 Uhr, informierte ein Sicherheitsunternehmen die Bundespolizei darüber, dass sich auf einer umzäunten Baustelle der Deutschen Bahn AG am Groß-Berliner Damm Personen unbefugt aufhalten sollen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten zwei Männer auf dem Gelände sehen, welche beim Erkennen der Beamtinnen und Beamten einen aus dem Container entwendeten Kabelstrang ablegten und zu einem Fahrzeug flohen. In dem Fluchtfahrzeug befand sich eine Frau, welche unverzüglich davonfuhr, als die beiden Männer eingestiegen waren. Die Einsatzkräfte stellten das Trio unweit der Baustelle und nahmen zwei 22-jährige Moldauer und eine 35-jährige ebenfalls moldauische Staatsangehörige vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen die Drei ein. Einer der Männer soll sich unerlaubt in Deutschland aufhalten und ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Eine Vorführung beim Haftrichter ist vorgesehen. Die Bearbeitung dauert an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell