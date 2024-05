Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.05.2024:

Melsungen

Tatzeit: Dienstag, 07.05.2024, 05:00 Uhr bis 12:15 Uhr

In der Carl-Braun-Straße haben Diebe am Dienstagvormittag einen E-Scooter gestohlen. Die unbekannten Täter durchschnitten vermutlich mit einem Bolzenschneider die Sicherung mit dem das Fahrzeug vor Diebstählen geschützt werden sollte. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit dem Fahrzeug von dem Tatort. Der E-Scooter ist von der Marke AXDIA in der Farbe schwarz. Am Tattag war das amtl. Kennzeichen "342MFS" angebracht. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell