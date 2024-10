BPOLD-B: Fahrzeug kollidiert mit einem ICE - Fahrzeugführer eingeklemmt

Berlin - Charlottenburg (ots) - Die Bundespolizei nahm am Sonntagmittag einen Mann in einem Regionalexpress vorläufig fest, nachdem dieser einen Bundespolizisten angriff. Gegen 12 Uhr kontrollierte ein Bundespolizist in zivil im Regionalexpress 1 einen 28-jährigen syrischen Staatsangehörigen auf der Strecke von Potsdam nach Berlin-Charlottenburg, da der Mann dem Zugpersonal keinen gültigen Fahrausweis vorlegen konnte. ...

