POL-RE: Marl: Unbekannte entwendet Handy - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Ein 17-Jähriger verletzte sich leicht bei einem Autounfall am Sonntagabend. Der Jugendliche aus Herten war gegen 22:15 Uhr im Auto eines Familienmitglieds unterwegs. In der Straße In Der Feige kam er dann nach links von der Fahrspur ab und kollidierte hier mit einem Ford Transit. Durch den Aufprall drehte sich das Auto des 17-Jährigen auf die Beifahrerseite und rutschte gegen einen Opel Astra, ...

