Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Datteln/Recklinghausen/Castrop-Rauxel: Einbrüche in mehreren Städten - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 15:15 Uhr bis 19:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie unerkannt.

Datteln:

Unter anderem mit Schmuck flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Straße "In den Birken". Zuvor hebelten sie ein Fenster auf, um sich Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Tatzeitraum liegt am Freitagnachmittag zwischen 16:05 Uhr und 19:30 Uhr.

Auch auf der Schmohlstraße hebelten Unbekannte in der Zeit von Freitag (16:00 Uhr) bis Samstag (01:05 Uhr) ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.

Recklinghausen:

Am Freitag zwischen 16:15 Uhr und 22:30 Uhr kam es auf der Werkstättenstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in eine Erdgeschosswohnung. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.

Castrop-Rauxel:

Auf der Dortmunder Straße hebelten bislang unbekannte Täter am Freitag (17:30 Uhr - 18:45 Uhr) eine Balkontür einer Wohnung auf. Ob die Täter mit Diebesgut flüchteten, ist derzeit unklar.

