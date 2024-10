Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Automaten aufgebrochen

Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Montag bei Eberhardzell.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, betrat kurz nach 1.15 Uhr ein Unbekannter das Firmengelände in der Petrusstraße. Das befindet sich im Ortsteil Oberessendorf. Dort hebelte er einen Staubsaugerautomaten sowie die Behältnisse von zwei weiteren Automaten auf. So gelangte der Dieb an Münzgeld. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und sucht nun den Täter. Die Beamten sicherten Spuren und schätzen den Sachschaden auf rund 120 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

