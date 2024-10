POL-SU: Alleinunfall - Kollision mit Anhänger und Baum

Sankt Augustin (ots) - Am Freitag (11. Oktober) kam es zu einem versuchten Raub auf eine Spielhalle an der Siegstraße in Sankt Augustin. Gegen 23:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Spielothek. Zielgerichtet ging er zur Theke und forderte die Angestellte auf, die Kassen zu leeren und ihm das Bargeld zu übergeben. Dabei hatte er eine rote ...

mehr