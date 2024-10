Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Raub auf Spielhalle - Maskierter Täter flüchtet

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag (11. Oktober) kam es zu einem versuchten Raub auf eine Spielhalle an der Siegstraße in Sankt Augustin.

Gegen 23:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Spielothek. Zielgerichtet ging er zur Theke und forderte die Angestellte auf, die Kassen zu leeren und ihm das Bargeld zu übergeben. Dabei hatte er eine rote Stoffeinkaufstasche eines bekannten Lebensmitteldiscounters über den Kopf gezogen, bei der er im Bereich der Augenpartien Öffnungen hineingeschnitten hatte.

Die Mitarbeiterin ließ sich darauf jedoch nicht ein und machte ihm klar, dass er kein Geld erhalten werde und den Laden verlassen solle. Danach rannte der Tatverdächtige ohne Beute zum Ausgang und flüchtete in unbekannte Richtung.

Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er ist circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 168 bis 170 cm groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war der Mann mit einer hellgrauen kurzen Sporthose, einem weißen T-Shirt und hellen Adiletten.

Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell